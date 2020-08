Best Buy adota Google Cloud para aprimorar experiência dos clientes

Grande varejista norte-americana de eletrônicos com operações nos Estados Unidos, Canadá e México, a Best Buy vai lançar mão dos serviços de infraestrutura e análise de dados do Google Cloud para impulsionar a sua estratégia orientada por dados. Por meio de Inteligência Artificial (IA) e análise de dados, a empresa quer desenvolver soluções que possibilitem a criação de experiências de compras cada vez mais aprimoradas e personalizadas para os clientes.

"Nossos clientes são a peça central de tudo o que fazemos e o melhor entendimento de suas necessidades nos serve como apoio para a criação de experiências mais significativas voltadas a eles", afirma o diretor de tecnologia digital da Best Buy, Brian Tilzer.

A parceria está baseada em dois pilares principais. O primeiro deles é o trabalho entre as duas empresas para unificar as fontes de dados da Best Buy, que hoje estão em diversas plataformas de legado. Isso vai possibilitar o cruzamento das informações para a execução de modelos de machine learning e IA e, assim, a criação de ofertas e recomendações mais personalizadas.

O outro pilar é o desenvolvimento de novas experiências. Com base de dados unificada pela Buy’s Enterprise Data Platform, a empresa pretende testar novos produtos para os clientes, seja por meio de serviços únicos por canal ou recompensas personalizadas, entre outras experiências.

O CEO do Google Cloud, Thomas Kurian, comenta que varejistas como a Best Buy estão acelerando sua transformação digital para oferecer novos produtos e serviços aos consumidores. “Utilizando a infraestrutura escalável e segura do Google Cloud, além das principais soluções de dados e análises, a Best Buy estará apta para criar novos insights a partir de seus dados, permitindo a inovação agora e também no futuro”, aponta.