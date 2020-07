Adriana Aroulho é a nova presidente da SAP Brasil

A SAP Brasil será comandada a partir de 1º de agosto de 2020 por Adriana Aroulho, que estará à frente de uma operação que conta com mais de 1,2 mil funcionários e escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro. É mais uma líder feminina na operação brasileira, já que a executiva assume no lugar de Cristina Palmaka, nova presidente da SAP na América Latina e Caribe.

“É com muito orgulho que aceito o desafio de liderar a SAP Brasil e contribuir de forma ainda mais ampla para o crescimento contínuo da empresa”, afirma. Ela continuará na função de Chief Operating Officer (COO) da SAP Brasil até o anúncio de um substituto, e se reportará diretamente à Cristina.

Adriana está na SAP Brasil desde 2017, quando entrou para conduzir a Plataforma Digital Empresarial no Brasil. De acordo com a empresa, como vice-presidente da área, a executiva posicionou a organização em um patamar mais elevado, com projetos relevantes e estratégicos na área de licenças e forte crescimento em cloud. Em janeiro de 2019, assumiu a posição de COO com o desafio de trazer crescimento sustentável e garantir a satisfação dos clientes.

Seus esforços foram fundamentais para elevar o Brasil a Unidade de Negócios de 2019” na região da América Latina, que por sua vez foi a Região do Ano em toda a SAP. Antes de ingressar na companhia, Adriana esteve por 22 anos na HP, onde ocupou diversos cargos de liderança.

Adriana é formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP) e possui especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, além de MBA em Gestão de Tecnologia da Informação pela Fundação Instituto de Administração (FIA- USP).