SingularityU Brazil lança portfólio exclusivo para o Brasil

A SingularityU Brazil acaba de anunciar para o País os seus programas da Singularity University. São cursos, mentorias e workshops customizados que possam contribuir para o desenvolvimento e retomada das empresas após a pandemia.

O portfólio conta com opções de cursos on-line, programas customizados, worshops, xTech Talks, Exponential Talks, xTech Mentoring e o Executive Program, um dos mais procurados pelos gestores que vão até o Vale do Silício.

“Mais do que só atingir as empresas e seu ecossistema, a SingularityU Brazil trabalha com o desenvolvimento das tecnologias exponenciais como um meio de impactar pessoas, trazendo soluções que possam gerar resultados positivos, além de ajudar a resolver os desafios globais da humanidade”, afirma Reynaldo Gama, CEO da HSM e Co CEO da SingularityU Brazil

A Singularity University (SU) é uma comunidade global de educação e inovação que utiliza tecnologias exponenciais para enfrentar os maiores desafios do mundo e construir um futuro melhor para todos. A instituição está localizada no Vale do Silício e nasceu dentro da sede no Nasa Research Park. Informações sobre os programas pelo www.singularityubrazil.com.