LIVE com CEO da Claro debate o impacto do 5G nos negócios e na vida das pessoas

TERÇA (28), ÀS 18 HORAS, NO INSTAGRAM, YOUTUBE E FACEBOOK

Paulo Cesar Teixeira , nesta terça-feira, às 18 horas, pelo Instagram YouTube Facebook Como o 5G irá mudar a sua vida? A tecnologia que irá habilitar o futuro, permitindo aplicações como carros autônomos, Internet das Coisas e telemedicina, é esperada com grande expectativa pelo mercado mundial. A promessa é provocar uma disrupção na forma como as pessoas e as empresas se relacionam com o mundo digital. Esse será um dos temas centrais da LIVE do Mentes Transformadoras com o CEO da Claro,, nesta terça-feira, às 18 horas, pelo@jornaldocomercio. A transmissão também acontece pelodo JC.

No Brasil, enquanto aguardam o leilão das frequências da faixa de 3,5GHz, adiado para 2021 pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Claro e a Vivo anunciaram o início da oferta desta tecnologia e a chegada dos primeiros aparelhos compatíveis. Nesta fase, que começa em julho, o 5G vai compartilhar as faixas de transmissão do 3G e do 4G.

Que impactos essa tecnologia trará já nesse momento para os usuários? Que aplicações serão possíveis? Como o 5G vai transformar o futuro? Quais as oportunidades de negócios? Teixeira, que é o responsável pela Unidade de Consumo e PME da Claro, tem mais de 35 anos de atuação no setor de telecom e como CEO e membro do Conselho de Administração em empresas de grande porte do setor. Ele vai responder a essas questões e também vai falar sobre como o setor está respondendo aos desafios por conexão que se intensificaram com a pandemia da Covid-19.