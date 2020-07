Líder da ThoughtWorks, uma das empresas mais amadas do Brasil, participa de LIVE

TERÇA (21), ÀS 18 HORAS, NO INSTAGRAM, YOUTUBE E FACEBOOK

Caroline Cintra . A aceleração da transformação digital que estamos vivendo desde que iniciou a pandemia da Covid-19 só fará sentido se impactar positivamente a vida das pessoas. Esse será o tema da LIVE do Mentes Transformadoras da próxima terça-feira, às 18 horas, com a diretora-presidente da ThoughtWorks Brasil,

Instagram e tem transmissão também pelo YouTube e Facebook do Jornal do Comércio.

Impacto social da inovação, métodos ágeis para acelerar os negócios e diversidade são temas pelos quais a ThoughtWorks, consultoria global de software, costuma ser identificada pelo mercado. A empresa já foi eleita diversas vezes a empresa mais amada do Brasil e recentemente recebeu o Prêmio de Destaque na Promoção da Diversidade e Inclusão na América Latina no Chambers and Partners Diversity and Inclusion Awards, de Londres.

Neste período da pandemia, além de ajudar os clientes a responder às novas demandas, a preocupação com as pessoas aumentou. “Acompanhamos os desdobramentos da Covid-19 na China antes que ela se tornasse uma pandemia e usamos os aprendizados de lá para nos preparamos aqui”, comenta Caroline. Isso incluiu a adaptação de práticas para trabalho distribuído, construção de um guia para trabalho remoto, renovação do compromisso com a pauta racial, reforço do programa de cuidado com foco em saúde mental dos colaboradores. O time da empresa também desenvolveu o iSUS, em parceria Escola de Saúde Pública do Ceará, um aplicativo voltado para atender as necessidades dos profissionais da saúde.