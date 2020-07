Campeão de vendas pela internet, Alfredo Soares participa de LIVE do JC

QUINTA (16), ÀS 18 HORAS, NO INSTAGRAM, YOUTUBE E FACEBOOK

O número de empresas que passou a apostar no comércio eletrônico explodiu no Brasil nos últimos meses em função da pandemia da Covid-19, mas não basta ter uma presença digital para vender on-line. O alerta é do vice-presidente da VTEX, Alfredo Soares , que já ajudou mais de 100 mil empreendedores a criarem uma loja virtual e é autor dos livros “Bora Vender” e “Bora Varejo”, este último com lançamento previsto para agosto.

Mentes Transformadoras YouTube e Facebook do Jornal do Comércio. Ele é o personagem desta semana da LIVE do“Como usar a internet para vender mais”, que acontece na quinta-feira (16), às 18 horas, no Instagram @jornaldocomercio. O bate papo também será transmitido pelodo

Alfredo Soares é co-fundador e mentor do Gestão 4.0, empresa de educação voltada a negócios. e fundador da XTech Commerce, que em três anos transacionou R$ 547 milhões em vendas. A operaçao foi adquirida pela VTEX em 2017, maior plataforma de e-commerce da América Latina com presença global em mais de 35 países. Com mais de dez anos de experiência, é um dos principais especialistas em vendas e e-commerce do Brasil.