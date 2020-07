Headphone sem fio da Beats cancela ruídos e cria experiência imersiva diferenciada

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O primeiro impacto é com o design. O headphone sem fio Solo Pro, da Beats, tem um visual moderno e é, sem dúvida, bonito. Desenvolvido para quem gosta de ouvir música muitas horas ao dia, ele teve as suas almofadas externas das orelhas redesenhadas para garantir a ergonomia. E, de fato, consegue ser extremamente confortável.

Mas, o momento WOW do headphone é realmente quando a gente começar a testá-lo. O primeiro passo é conectá-lo ao smartphone via bluetooth – a ausência de fios é uma vantagem e tanto. Feito isso, já sentimos de imediato o isolamento em relação a qualquer som do ambiente exterior, o que chega a ser até estranho em um primeiro momento.

É realmente impressionante, especialmente porque mesmo com o recurso de cancelamento ativado, ele não atrapalha a qualidade da música. Aliás, preservar a qualidade do som é a meta da marca queridinha dos músicos, criada pelo rapper Dr. Dre e pelo produtor musical Jimmy Lovive e vendida em 2014 para a Apple.

Foto Beats/Divulgação/JC

O Solo Pro, que chegou ao mercado brasileiro esse ano, é o primeiro headphone on-ear com cancelamento de ruído adaptável. O dispositivo usa algoritmos avançados para monitorar e se ajustar continuamente ao ambiente de audição que você está vivenciando naquele momento, o (Pure ANC), que detecta e bloqueia os ruídos, como em um avião ou um escritório. O mais curioso é que esse sistema também avalia o ajuste e a adequação de ruídos causados pelos cabelos, brincos e até mesmo diferentes formatos de orelha e movimento da cabeça ao longo do dia.

O resultado? Uma relação realmente imersiva com a música, vídeo ou um podcast que você esteja experienciando. São apenas dois botões, o que torna o design ainda mais refinado. Para ligar e desligar, basta desdobrar e voltar a dobrar os fones de. Os controles multifuncionais no fone de ouvido direito permitem atender e encerrar chamadas e reproduzir, pausar ou pular músicas, além de controlar o volume e ativar o comando de voz. A duração da bateria é de até 22 horas usando com o Pure ANC ou Transparência ativados e 40 horas se estiver desativado.

Toda essa tecnologia e design, claro, tem um preço: o Solo Pro está disponível no Brasil por cerca de R$ 2.499,00.