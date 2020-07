Stefanini adquire Holding Haus, dona da agência gaúcha W3haus

A Stefanini anunciou a aquisição da holding Haus, ecossistema de comunicação com quatro empresas, sendo a agência de propaganda W3haus a maior delas. Criada há 20 anos em Porto Alegre, a empresa tem operações em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba e conta com clientes como Ambev, O Boticário, HBO, Petrobras e Santander.

A operação passará a integrar o hub de marketing digital da Stefanini, que também conta com a consultoria Gauge, Inspiring e com a romena Infinit. “A aquisição reforça nossa capacidade de apoiar nossos clientes na cocriação de soluções digitais, da concepção, construção até a comunicação e estratégia de go-to-market”, afirma o diretor de novos negócios do Grupo Stefanini, Guilherme Stefanini.

A Haus é formada pela HUIA (design de experiências), Brooke (produtora de conteúdo digital), CAPS (atuação in house nos clientes) e as as startups Hopo (consultoria) e NOW3 (cursos) incubadas dentro da W3haus. Todas continuarão operando de maneira independente. A única mudança significativa é a saída do sócio-fundador Chico Baldini. Ele decidiu se dedicar totalmente a outras atividades que já vinha desenvolvendo, como as artes plásticas. Tiago Ritter e Alessandro Cauduro seguirão como sócios na Haus, com suas funções executivas nas empresas do ecossistema, juntamente com outros sócios minoritários - Fernanda Tegoni, Guilherme Natorf, Larissa Magrisso e Rafael Macedo.

Ritter, que permanecerá como CEO da W3haus e no conselho da holding Haus, comenta há uma tendência mundial de as empresas se unirem para complementar competências. “Além da sinergia entre as ofertas de marketing digital, queremos estar conectados a um grupo que se destaca pela inovação no mercado global”, diz. Segundo ele, a empresa já tinha tido algumas oportunidades de se unir a grupos internacionais, mas nunca encontrou uma sinergia de pensamento e de valores como agora com o grupo Stefanini. “Tenho certeza de que essa união vai gerar uma expansão não só no Brasil, mas ajudar a Stefanini a ser referência de marketing no mundo”, aponta Ritter.

Guilherme Stefanini acredita que as agências fomentarão o ambiente de inovação da Stefanini, que desde 2015 vem realizando uma série de aquisições para compor seu portfólio. “A chegada da Haus coincide com o momento de crescimento da Stefanini Ventures que, nos últimos quatro anos, multiplicou o faturamento inicial em nove vezes, sendo que a expectativa é atingir 20 vezes nos próximos dois anos”, conta.