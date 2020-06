Luiza Trajano participa de LIVE do Mentes Transformadoras nesta terça

TERÇA (30), ÀS 11 HORAS

Vivemos em um mundo cada vez mais dominado pelas novas tecnologias e por modelos de negócios disruptivos, mas ainda nos vemos diante de problemas que deveriam estar no passado, como o desafio de aumentar a diversidade nas empresas e de coibir a violência contra a mulher. Como as organizações podem criar um ambiente mais propício para a formação de líderes mulheres? O empoderamento feminino é um debate ultrapassado ou atual? Por que as líderes mulheres estão se destacando tanto no cenário global de combate a Covid-19?

LIVE do Mentes Transformadoras O que a pandemia está nos ensinando sobre a importância de termos mais líderes mulheres. Ela também vai falar sobre os desafios da digitalização do varejo e da criação de novas experiências para os consumidores neste cenário de Covid-19. Nesta terça-feira (30), a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano, participa daque terá como tema central. Ela também vai falar sobre os desafios da digitalização do varejo e da criação de novas experiências para os consumidores neste cenário de Covid-19.