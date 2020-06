Destino da CEITEC é tema de LIVE nesta quinta com presença do governo federal

Ao que tudo indica, em até dois meses o presidente Jair Bolsonaro deverá assinar o documento que dará início à liquidação da Ceitec, conforme orientação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), ligado ao Ministério da Economia.

Mas, qual a melhor solução para a empresa e também para o Brasil não abandonar as políticas públicas no setor de semicondutores, considerado um dos mais estratégicos para evitar a nossa dependência tecnológica? Esse será o tema da LIVE do Mercado Digital Extinguir, vender ou transformar: qual é o melhor destino para a Ceitec?, que acontece nesta quinta-feira (25), às 19 horas, pelodo Jornal do Comércio.