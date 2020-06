Profissionais da Ceitec entregam documento a Eduardo Leite

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Cerca de 35 funcionários da Ceitec estiveram no Palácio Piratini hoje (17) pela manhã para encaminhar um documento ao governador Eduardo Leite em defesa da Ceitec. Está agendada para hoje à tarde uma reunião dele com o secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Julio Semeghini.

"Contamos com o apoio do governador para defender o desenvolvimento de tecnologia nacional e a manutenção do capital intelectual criado na Ceitec na ultima década", afirma Julio Leão, engenheiro da área de Inovação e Patentes da Ceitec.

Em reunião realizada na semana passada, Semeghini confirmou a ideia de liquidar a Ceitec e disse que um caminho seria tentar qualificar a Ceitec como uma Organização Social (OS) e, assim, preservar parte dos talentos e dos ativos, especialmente os intangíveis, como as patentes geradas nos últimos anos.

O material entregue por concursados da Ceitec destaca o fato de a economia global estar cada vez mais girando em torno da tecnologia e o fato de o Brasil ser dependente de chips importados, já que não domina toda a cadeia da indústria da microeletrônica. “EUA, China e outros países fazem investimentos bilionários no setor de microeletrônica e o Brasil está indo na contramão da tendência mundial. A Ceitec é uma empresa única na América Latina em termos de capacidades e capital intelectual”, aponta o documento assinado pela Associação dos colaboradores do centro nacional de tecnologia eletrônica avançada (Acceitec).

A situação da Ceitec será tema de uma LIVE nesta quarta-feira (17) do Mercado Digital. Os convidados são o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande, Luis Lamb, e fundador da HT Micron e CEO da Ayga, Luiz Gerbase.