Signify quer zerar uso de plástico em embalagens em 2021

A Signify, líder mundial em iluminação, começará a eliminar gradualmente todo o plástico das embalagens de produtos voltados ao consumidor em 2021.

Com isso, a empresa estima que evitará o uso de mais de 2,5 toneladas de plástico por ano. Isso equivale a 125 milhões de garrafas PET que, colocadas em uma fileira, se estenderiam por mais de 8 mil quilômetros, aproximadamente a distância entre Brasil a Espanha.

A Signify já iniciou a eliminação progressiva do plástico removendo as inserções de plástico usadas nas embalagens das lâmpadas Philips Hue. Também selecionou espuma de papel para embalar a recém-lançada Philips Hue Play HDMI Sync Box. A substituição dos blisters (suporte de bolha transparente do produto) por embalagens de papel será sequenciada em nosso portfólio de produtos e em diferentes regiões, começando pelas lâmpadas de LED na Europa no terceiro trimestre de 2020 e no resto do mundo a partir do início de 2021, entre outras iniciativas. A empresa foi reconhecida em 2019 como Líder da Indústria no Dow Jones Sustainability Index pelo terceiro ano consecutivo.