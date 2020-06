Startup cria plataforma gratuita de teleorientação clínica

A Tummi, startup de saúde recém instalada no Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc) desenvolveu uma plataforma gratuita de teleorientação clínica para auxiliar durante a pandemia. Chamado Tummi Coronavírus, o projeto já realizou mais de 1 mil atendimentos virtuais. A empresa está sediada no Health Plus Innovation Center, uma parceria da Grow+ com a Pucrs.

O Tummi Coronavírus é uma plataforma web pela qual o paciente faz uma triagem física, informando sintomas como febre, tosse, entre outros, e também emocional. Neste caso, são 21 perguntas em relação as suas emoções e que possam apontar para sintomas como ansiedade e estresse. Feito isso, ele é direcionado para uma avaliação com médico ou psicólogo on-line. “O nosso propósito é auxiliar o País de forma humanitária”, afirma a CEO da Tummi, Alessandra Morelle.

A startup começou sua história com o Tummi Onco. Alessandra, oncologista formada pela Escola de Medicina da PUCRS e com residência e doutorado no Hospital São Lucas da PUCRS (HSL), obteve contato com tecnologia desde criança. “Com a experiência, percebi que quando o paciente recebe o diagnóstico de câncer, precisa de uma informação qualificada e rápida. Pensei em desenvolver algo que ajudasse os pacientes mesmo remotamente”, explica ela. Foi assim que nasceu o Tummi, que tem o nome inspirado no Deus Inca da Medicina. Ela apresentou a ideia para Carlos Barrios, oncologista do HSL, e os dois começaram o projeto.

Em 2017, a médica viajou para o Vale do Silício, onde participou de um workshop para imergir no mundo das startups e do empreendedorismo. O objetivo com o Tummi Onco é o acompanhamento de pacientes em tratamento oncológico de forma remota. “O usuário pode registrar diariamente o que sente, prevenindo complicações, já que quando algo sai do comum, a equipe médica é notificada”, explica. Quem contrata o serviço são clínicas e consultórios.

A equipe do Tummi instala um dashboard no sistema destes locais, e assim eles conseguem disponibilizar o aplicativo para os pacientes. A gestora salienta que os pacientes que não estão vinculados a clínicas e consultórios também podem baixar gratuitamente o app. A partir dos dados que inserem no aplicativo, os usuários podem gerar PDFs para que possam levar até a sua equipe médica.

Ao longo desta jornada, a equipe percebeu que 11% dos pacientes que utilizam o aplicativo têm outras patologias, como hipertensão. A partir disso, foi desenvolvida, em parceria com o doutor Carlos Eurico Pereira, uma nova função em pneumologia. “Foi quando começou a pandemia. Nós nos adaptamos rapidamente para lançar o Tummi Coronavírus, mas em breve teremos a funcionalidade de pneumologia funcionando”, complementa Alessandra.

Carlos Klein, coordenador do Biohub Pucrs, iniciativa que promove a inovação e conecta talentos e conhecimentos para gerar negócios inovadores em ciências da vida, afirma que a Tummi é uma solução digital alinhada com o futuro da medicina.

“A empresa representa uma mudança de paradigma do foco na doença para o foco na saúde do paciente. Além disso, conta com um time de empreendedores de alta qualidade e que combinam competências de diversas áreas e que faz toda a diferença na busca de soluções relevante e efetivas para a saúde”, destaca.