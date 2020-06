LIVE com Endeavor alerta sobre riscos à inovação no Brasil

A inovação vai vencer a pandemia? Essa será a temática central da próxima LIVE do projeto Mentes Transformadoras do Jornal do Comércio, que acontece nesta terça (9), às 18 horas, no Instagram @jornaldocomercio. A convidada desta edição é Camilla Junqueira, diretora geral da Endeavor Brasil, organização global de fomento ao empreendedorismo de alto impacto presente em mais de 30 países e há 18 anos no Brasil.