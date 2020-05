Junior Achievement lança cursos on-line de capacitação

A situação da educação no Brasil é um dos pontos mais nevrálgicos neste período de isolamento social em função da Covid-19, especialmente quando se pensa no tempo de ensino perdido por milhares de estudantes. Para tentar apoiar esse cenário, a Junior Achievement Rio Grande do Sul resolveu digitalizar os seus programas educacionais, todos oferecidos gratuitamente.

O resultado foi o lançamento nesta terça-feira (26) do #JARS Em Casa, que prevê a disponibilização de cinco cursos de curta duração nas áreas de finanças pessoais, soluções inovadoras no âmbito empreendedor e preparação para o mercado de trabalho. Eles serão aplicados semanalmente em horários extraclasse e até o fim de junho por profissionais voluntários com experiência no setor.

Os programas têm como público-alvo alunos que estiverem regularmente matriculados no Ensino Médio ou no oitavo ou nono ano do Ensino Fundamental. A iniciativa conta com o apoio do Sebrae-RS. “Somos inclusivos e, embora os nossos cursos sejam mais direcionados para os alunos das escolas públicas, que têm menos opções de formação disponíveis, também são abertos aos estudantes da rede privada”, destaca o presidente do conselho executivo da Junior Achievement/RS, Rafael Severo.

Ele comenta que, mesmo antes da pandemia, eles já estavam conversando para avaliar a possibilidade de disponibilizar os conteúdos dos cursos da instituição on-line. “A Covid-19 acelerou essa decisão, mas já estávamos acompanhando as tendências e vimos que o aprendizado dos jovens não está mais restrito à escola. Eles estão na internet, buscando conhecimento”, analisa.

A Junior Achievement é uma ONG educacional centenária com atuação mundial e está presente no Rio Grande do Sul há mais de 25 anos. Ao longo desse tempo, mais de 1 milhão de alunos já foram impactados pelas suas atividades presenciais em escolas públicas e privadas do Estado. Um de seus principais programas é o Miniempresa, que possibilita que alunos participantes se responsabilizem diretamente pela criação e gestão de uma empresa, aprendendo desde cedo a gerir um negócio.

Severo conta que os programas de longa duração da instituição, que já são digitalizados foram usados como referência. “Usamos um sistema de aula remota de implementação rápida. O mesmo conteúdo dado em sala de aula foi adaptado para a realidade digital e a transmissão acontece por meio de ferramentas de streaming, sem a necessidade de uma plataforma de Ensino a Distância (EAD)”, acrescenta Severo.

As transmissões ocorrerão ao vivo, no YouTube, sempre às 19h, durando cerca de uma hora por dia. Para participar, é preciso preencher o formulário dos programas que lhe interessarem a partir do link: online.ajars.org.br/emcasa.