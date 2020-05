Aquiris eterniza Porto Alegre em jogo Horizon Chase

Os mais de 14 milhões de gamers do mundo todo que já fizeram o download do Horizon Chase, jogo de corrida inspirado nos clássicos dos anos 1980 e 1990, criado pela Aquiris, poderão ter a experiência agora de jogar pelas ruas de Porto Alegre.

Isso porque, depois de completar uma turnê mundial, a corrida chega à capital gaúcha. “Estamos colocando Porto Alegre no mapa. Agora os gamers dos Emirados Árabes, África do Sul, Rússia e tantos outros países poderão conhecer a cidade natal dos criadores do Horizon Chase”, comenta o diretor de comunicação e marketing da Aquiris, Israel Mendes.

O Free Update inclui duas novas faixas, o Guaíba Sunset e o Nightfall em Porto Alegre, com diversas referências aos marcos reais de cidade natal, e um carro adicional, o Minuano. Além disso, traz como música de Porto Alegre "Deu Pra Ti", da dupla Kleiton e Kledir, remixada pelo compositor original do game, o escocês Barry Leitch.

A empresa gaúcha, instalada no Tecnopuc, conta com mais de 80 colaboradores e desenvolve jogos para um grande número de plataformas, desde celulares até PCs e consoles. A atualização deste conteúdo será oferecida de forma gratuita para quem já fez o download do Horizon Chase.

Mendes conta que, como o time da Aquiris já conhece a cidade, foi feita uma curadoria de quais ambientes entrariam como elementos 3D, casos do Laçador, do Beira-Rio (estádio do Internacional) e da Arena (Grêmio), que ficam no acostamento da calçada. Também foram definidos os pontos da cidade que apareceriam no horizonte, que o jogador vê quando passa com o seu carro de corrida pela pista – neste caso foi usada uma técnica ilustrada, desenhada em 2D. “Fizemos um circuito vindo da Zona Sul, passando pela orla, até chegar à Zona Norte”, diz.

A atualização está disponível para download no Horizon Chase Turbo (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam) e no Horizon Chase World Tour (Android/iOS).