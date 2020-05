Temporada especial LIVEs do Mentes Transformadoras inicia nesta terça

O projeto Mentes Transformadoras do Jornal do Comércio está de volta, agora com uma série de LIVEs com grandes líderes de negócios. A estreia será nesta terça-feira (19), às 18 horas, com a presidente da SAP Brasil, Cristina Palmaka.

O tema será “Como o cenário de Covid-19 está nos forçando a pensar o impensável” especialmente sob três aspectos: os negócios, a liderança e os novos modelos de trabalho.

Que futuro espera as empresas? Como conduzir os projetos de transformação digital que já estavam em andamento? Que verticais do mercado estão sentindo mais a crise e quais estão acelerando? Os resultados do home office na produtividade e quais os cuidados com a saúde mental dos colaboradores que precisam ser tomados?

Temporada LIVEs do Mentes Transformadoras