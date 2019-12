Hub One, iniciativa inovadora da Feevale, chega a Porto Alegre

“Avisa o Luiz Carlos Pinto da Silva Filho que a gente chegou para participar do Pacto Alegre”. A brincadeira, feita pelo reitor da Universidade Feevale, Cleber Prodanov direcionada ao coordenador do Pacto Alegre, mostra bem a expectativa de desenvolvimento de projetos em colaboração que já existe com a chegada da instituição à capital gaúcha.

O marco oficial disso foi o lançamento ontem do Hub One, terceira unidade do Feevale TechPark (as outras estão em Novo Hamburgo e Campo Bom) e que desta vez conta com a parceria do exoHub Lia, laboratório de inovação aberta. Localizado na rua Cândido Silveira, 198, no bairro Auxiliadora, receberá empresas de diversas áreas e está dividido em laboratórios de seis áreas do conhecimento como: Inovação aberta, educação, cidades inteligentes, fintechs, Law e Legal Techs e Funding e Aceleração.

“Muitas empresas, ideias e investimentos estão em Porto Alegre, então, a nossa decisão foi construir essa estrutura aqui e transformar esse prédio em uma grande experimentação de inovação e empreendedorismo”, destaca Prodanov.

A inauguração será no primeiro trimestre de 2020. Mas, dos 150 espaços disponíveis para empresas e startups, 74 já estão com contrato de cooperação assinados. Entre as operações que estarão ali estão gigantes como a Claro e thyssenKrupp e players como PicPay, Zletric e Rocket Chat.

O investimento inicial no Hub One foi de R$ 2,8 milhões, que contemplam adaptações do prédio, mobiliário e tecnologia. A área total do edifício é de 1.900 m², e 720m² serão destinados e serviços e cursos da Universidade Feevale, incluindo graduação, pós-graduação e in company. A capacidade é de 180 estudantes por turno. “Queremos fazer a conexão de pessoas como empreendedores, alunos e professores, para que possam gerar novos projetos e produtos”, destaca diretora de Inovação da instituição, Daiana de Leonço Monzon.

São sete andares com espaço para eventos, reuniões, salas multidisciplinares e auditórios. É uma área pensada para integrar e estabelecer relações de integração e cooperação, com foco na construção coletiva. “A ideia é que as corporações possam transformar esse ambiente em seus espaços de inovação”, destaca o head de comunidades do exoHub, Marcelo Almeida.

Se o Hub One de Criatividade e Inovação, inaugurado pela Universidade Feevale no ano passado em Novo Hamburgo foi a startup, a vinda para Porto Alegre representa que chegou o momento ganhar tração. Essa é a analogia feita por Daiana. “Ao longo deste ano, trabalhando dentro deste ambiente de conexão de pessoas, percebemos que é um negócio escalável”, observa.

Em março, durante a inauguração, também será lançado um fundo de investimento independente que vai aportar R$ 5 milhões em startups. “As empresas que estiverem aqui já entrarão em um ambiente com grande capacidade de aceleração”, complementa Prodanov.

A cerimônia de lançamento ontem contou com a presença de muitos representantes do ecossistema de inovação gaúcho e do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior. “Queremos vocês muito dentro do Pacto Alegre. É uma universidade importante trazendo a sua tecnologia de inovação e visão para a nossa cidade. Esse é um momento em que precisamos buscar alternativas que possam quebrar os paradigmas e seguir com essa visão de inovação”, disse o prefeito, elogiando a iniciativa da Feevale.

Prodanov comenta que a Feevale está inovando e expandindo. Primeiro com os polos e, agora, com o Hub One, que deverá ampliar a parceria da instituição com toda região metropolitana. “O Hub não é um prédio, mas um ecossistema de relacionamento. Conseguimos com a iniciativa em Novo Hamburgo descobrir a fórmula mais adequada que é unir o expertise de investidores, formação de startups, empresas parceiras e universidade gerando conexão com a sociedade”, comenta, destacando que ela será replicada agora em Porto Alegre.