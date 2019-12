LG começa a vender no Brasil primeiro celular de duas telas

De olho nos usuários multitarefa, a LG aposta em um smartphone de duas telas, o LG G8X ThinQ Dual Screen, para garantir uma experiência realmente diferenciada. E, de fato, bastam alguns minutos de uso do produto para perceber que as novidades prometem.

É o primeiro de duas telas a ser vendido no Brasil – ele já está nas lojas desde essa semana. O aparelho vem equipado com duas telas OLED de 6,4 polegadas e conta com um display externo adicional de 2,1 polegadas, o que torna possível vera hora, data, nível de carga da bateria e notificações sem abrir o aparelho. Esse modelo, ao contrário da versão 5G lançada na Europa e Estados Unidos, adota uma dobradiça 360º, permitindo a visualização em qualquer ângulo.

“Esse é o primeiro celular de duas telas do Brasil e um modelo feito com foco no mercado brasileiro, que é o segundo mais importante para a LG no mundo”, afirma o gerente de produtos da divisão de celulares LG, Fabricio Habib.

Com o dispositivo, os usuários conseguem, por exemplo, abrir o WhatsApp em uma tela e, a partir de uma geolocalização aberta ao lado, enviar o seu endereço para a pessoa com a qual está batendo papo apenas clicando em um botão. Ou ainda, ter uma experiência diferenciada na leitura de notícias, já que, ao girar para o uso na horizontal, o conteúdo se adapta às duas telas.

O aparelho é mais robusto e, portanto, mais pesado que os demais smartphones. Mas, uma das telas é destacável, caso em alguns momentos o consumidor prefira usar tela única. O processador é o Qualcomm Snapdragon 855 e a bateria dura 24 horas, com as duas telas em uso, afirma Habib. O preço sugerido é de R$ 5999,00.