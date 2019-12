Pacto Alegre apresenta primeiros resultados na capital

Foi dada a largada para uma semana dedicada a apresentação do primeiro ciclo de projetos que estão em desenvolvimento dentro da agenda do Pacto Alegre e das projeções para 2020. Amanhã (03), em um evento previsto para durar o dia todo, será feita a apresentação para à sociedade do status dos 24 projetos que já estão em andamento. O encontro começa às 8 horas no Nau Live Spaces (Avenida Franklin Roosevelt, 1308), no 4º Distrito da capital.

Para acompanhar todo esse movimento, desde ontem já está na capital o professor Josep Piqué, que liderou a transformação da cidade de Barcelona e atua como consultor internacional do Pacto Alegre. O projeto foi idealizado para criar condições para que a capital gaúcha se transforme em um polo de inovação, atração de investimentos e empreendedorismo, com o compartilhamento de recursos e parcerias com o poder público e a iniciativa privada. E que, com tudo isso, seja um ambiente propício para que os talentos queiram permanecer aqui.

O encontro foi desenvolvido com base em conceitos de inovação, que são o DNA da transformação que é defendida pelo Pacto. Durante todo o dia, cada um dos projetos será apresentado pelos integrantes dos squads que os formam. Numa arena, com tempo de 10 minutos para cada manifestação, as pessoas terão uma visão geral do que são os projetos em si, além das entregas já realizadas e uma síntese do planejamento para o próximo ciclo.

“Faz menos de um ano que definimos os projetos do Pacto Alegre, mas parece que faz muito mais, de tantas coisas legais que já estão acontecendo na cidade”, aponta o superintendente de inovação e desenvolvimento da PUCRS e membro do Comitê Estratégico da Aliança para a Inovação, Jorge Audy.

Entre os projetos que rapidamente ganharam tração está o Instituto Caldeira, que busca impulsionar transformações e novos negócios por meio da conexão entre empresas, startups e agentes de inovação. O mesmo acontece com a criação da plataforma tecnológica para o desenvolvimento de apps para a cidade, sob liderança da 4all e da Prefeitura e o Rotas de POA para consolidação e divulgação articulada de rotas baseadas nos principais ativos e iniciativas da cidade. Isso apenas para citar alguns. Audy destaca ainda ações emblemáticas que aconteceram esse ano, como o projeto Dito Efeito e a Fábrica do Futuro.

Dentro da programação da semana, na quinta-feira acontece uma reunião com os 80 membros da mesa do Pacto Alegre, na Unisinos, quando será feita uma análise mais resumida do projeto e projetado o ano de 2020. “Em 2019 evoluímos muito e, trabalhando assim conjuntamente, temos tudo para transformar Porto Alegre em uma referência em tecnologia e inovação na América Latina e um lugar melhor para as pessoas viverem”, projeta Audy.

Projetos do Pacto Alegre

1. Blitz da Inovação: estímulo ao convívio entre a comunidade e os atores mais avançados do ecossistema de inovação de POA.

2. Cidadão Único: geração de uma identidade digital única que integre os dados do cidadão de POA.

3. Cidade Transparente: acesso dos dados da Prefeitura Municipal de Porto Alegre de forma aberta e clara.

4. Conecta POA: Trinova Plataforma digital para incrementar a conexão e sinergia dos atores da cidade.

5. Crowdfunding POA: ferramenta para promover o acesso ao financiamento de startups em fases iniciais.

6. Cultura Cidadã I love POA: projeto para estimular e valorizar a cultura e postura cidadã em Porto Alegre.

7. Diretrizes Urbanas Inovadoras: novas diretrizes para estimular o desenvolvimento de ambientes urbanos mais adequados para as dinâmicas sociais do século XXI.

8. Educação Transformadora: conexão e parceria da educação com o ecossistema de inovação e conhecimento da cidade.

9. Engaja POA - Open City: plataforma de CoAction para cuidado em uso do espaço público.

10. Formação de agentes de inovação no meio público e privado, impulsionada pela Aliança pela Inovação.

11. Hands On 4D: revitalização criativa da região do Quarto Distrito (4D)

12. Instituto Caldeira: espaço para impulsionar transformações e novos negócios por meio da conexão entre empresas, startups e agentes de inovação.

13. Intervenções Culturais - Pintando POA: pinturas e intervenções culturais em espaços públicos estratégicos, promovendo valorização da paisagem urbana.

14. Licenciamento Expresso POA: simplificar, agilizar e implementar processos digitais para abertura e licenciamento de empresas.

15. Marca de POA (Place Branding): desenvolvimento de uma marca que posicione e valorize a cidade.

16. Mexe com POA - do centro à periferia: campanha de engajamento e ativação das pessoas por meio do esporte e educação.

17. Olimpíadas da Inovação POA: atividades para promover a cultura do empreendedorismo e da inovação na comunidade estudantil.

18. POA 2020: articulação da agenda de eventos de Porto Alegre em evento anual com foco em economia criativa e inovação.

19. Professor Inovador: iniciativas para engajar professores como agentes de indução para elevar o padrão do ensino público de Porto Alegre.

20. Rotas de POA: consolidação e divulgação articulada de rotas baseadas nos principais ativos e iniciativas da cidade.

21. Saúde Digital: plataforma de compartilhamento de informações de saúde integrada por toda a cidade.

22. Smart City: desenvolvimento de uma Smart POA com atenção especial a crianças e idosos.

23. Start.Gov: disseminação da cultura startup como ferramenta de modernização da Administração Pública.

24. WOnd3r - Água Maravilhosa: ações de valorização da relação de POA com a água.