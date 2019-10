Cabify nega saída do Brasil e reforça investimentos

São apenas rumores espalhados em grupos de WhatsApp as informações que tem circulado sobre a saída da Cabify do Brasil. A informação é da própria empresa de mobilidade. “O boato não tem fundamento autêntico. A Cabify continua normalmente com sua operação em todas as cidades que atua no Brasil”, afirma em nota.

A empresa, de fato, descontinuou em todas as cidades, inclusive Porto Alegre, o ponto de atendimento físico que mantinha. Agora, a empresa está realizando o atendimento aos motoristas apenas por e-mail e chat. Em casos de emergência, o contato pode ser telefônico.

A Cabify tem 7 milhões de usuários no mundo – e não revela o número de motoristas na plataforma. No Brasil, são dois escritórios em São Paulo, um deles dedicado ao desenvolvimento de tecnologia que, inclusive, vai receber um investimento de US$ 20 milhões (mais de R$ 80 milhões) nos próximos cinco anos para dobrar sua equipe. O outro polo dedicado a isso está sediado em Madrid, na Espanha.