Banrisul lança loja de aplicativos para maquininha Vero

A partir de hoje, os cerca de 140 mil clientes ativos da Vero, rede de pagamentos do Banrisul, terão uma loja de aplicativos a sua disposição para baixarem no POS, as tradicionais maquininhas de cartão.

Assim como os usuários finais estão acostumados a fazer o download dos seus apps preferidos na App Store ou Google Play, os lojistas agora poderão fazer isso na Vero Store, desenvolvida com base no sistema operacional Android.

A Vero Smart, como a nova plataforma de pagamentos foi batizada, nasce a partir do conceito all-in-one já que, além dos tradicionais pagamentos com cartões, oferecerá outras funcionalidades e serviços. Pelo menos 15 apps já estão disponíveis, com soluções para food truck, sistemas para comandas eletrônicas em restaurantes e aplicações que geram nota fiscal eletrônica, entre outros. “A nossa expectativa é que esse número vá aumentando na medida em que novas startups e software house disponibilizarem as suas soluções neste ambiente”, afirma o diretor de Tecnologia da Informação do Banrisul Cartões, Carlos Malafaia.

O Banrisul cobrará um valor mensal pelo uso e remunerará o desenvolvedor ou startup. “A startup ganha a Vero como canal de distribuição e nós a fidelidade dos clientes já que estamos agregando valor ao nosso produto”, complementa o gestor.

A plataforma foi pensada e desenvolvida pela Vero em parceria com a Gertec, que atua no mercado criando soluções para os mais diversos meios do mercado financeiro. Na máquina da Vero o lojista pode receber pagamentos com os cartões Banricompras, Mastercard, Visa, Elo, VerdeCard, VR Benefícios, Sodexo e Alelo, além de toda a linha BanriCard.

Outra solução lançada ontem pelo Banrisul foi um gateway de pagamento, solução que poderá ser usada por startups de mobilidade, tele entrega, consultórios médicos e outros fazerem os seus pagamentos. O Banrisul se remunerará por transação realizada.