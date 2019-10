Presença digital cria oportunidades para marcas liderarem

Totvs, Petrobras, Localiza, Porto Seguro, Cielo, Magazine Luiza/Magalu e CVC. Esse time de empresas conseguiu em 2019 ocupar um lugar de destaque em dois rankings importantes: estão entre as 25 marcas mais valiosas do mercado brasileiro, segundo levantamento da Interbrand, consultoria global de marcas, e são as melhores colocadas em presença digital.

“Essas são referência de marcas que enxergaram a importância da complementaridade. Quando além de dominar essa posição de liderança também são bem percebidas no mundo digital, a tendência é que se mantenham à frente”, avalia o CEO da Zeeng, Eduardo Prange.

A startup, uma plataforma de Big Data analytics voltada para o setor de marketing e comunicação, em parceria com a Bluma Hub, é a responsável pela preparação desta segunda edição do ranking da presença digital, realizado com base nas marcas mais valiosas apontadas pela Interbrand. “No final de 2018, ficamos curiosos em entender se as marcas que eram consideradas as mais valiosas do também lideravam em presença digital nos seus segmentos de atuação”, relembra o empreendedor, sobre o início deste trabalho.

As duas edições do estudo mostraram que existe uma tendência natural de as mais valiosas estarem também bem posicionadas na presença digital, mesmo que isso não seja regra. Da mesma forma, fazer um bom trabalho no ambiente digital pode levar as empresas a, com o tempo, ocuparem um lugar entre as mais relevantes do mercado.

“Cada vez mais é necessário monitorar e compreender o caminho que seu público percorre, através dos sites, plataformas sociais ou notícias. Isso tornará as marcas mais autênticas, as experiências mais relevantes e, principalmente, darão o poder da tomada de decisões acertadas”, comenta Prange.

No estudo, foram analisadas as seguintes categorias: ativo social, comparação do número de seguidores, fãs e inscritos que cada marca possui em suas redes sociais; web analytics que compara a autoridade dos domínios e relevância entre os sites e o social analytics que analisa o comportamento de cada marca em suas redes sociais oficiais e leva em consideração informações como: engajamento, ativo social, share of voice e volume de interações.

Ao todo, as empresas foram divididas em 15 setores. No financeiro, quatro marcas aparecem ranqueadas: Itaú, BTG Pactual, Bradesco Banco do Brasil. Embora esteja entre as mais valiosas, a BTG Pactual não aparece entre as top cinco no posicionamento digital dentro do segmento financeiro e o Banco do Brasil, que aparecia como primeiro colocado no Score em 2018, caiu para última posição no período. “Essas empresas poderiam usar ambiente digital para reforçar a sua soberania. Já Nubank e Caixa Econômica Federal se fortaleceram muito no ambiente digital”, analisa Prange.

No segmento cervejeiro, as empresas mais relevantes no ambiente digital são Skol, Brahma, Eisenbahn e Cervejas Colorado. Itaipava e a Wals (presentes na última análise) saíram do top cinco e deram lugar às marcas Eisenbahn e Cervejas Colorado.

Em moda e vestuário, os destaques são C&A, Lojas Renner, Riachuelo, Marisa e Hering. As Lojas Renner seguem em primeiro lugar em relação aos rankings de ativo social e web analytics, mesmo que todas as marcas tenham apresentado crescimento em ativos sociais. E no ranking digital também se observou que a marca Reserva, que no estudo anterior estava no top cinco, deu lugar à Hering, que ainda possui grandes oportunidades para explorar este universo e apresentar crescimento.