Investidores de olho nas startups lideradas por mulheres

Que seja por modismo, mas que seja. Os investidores estão interessados em atrair empreendedoras para fazerem parte do seu portfólio. Já está acontecendo nos países mais desenvolvidos, e também no Brasil – embora aqui, claro, ainda timidamente. Em alguns casos, o fator primordial para essa estratégia ainda é o interesse de estarem associados à causa da diversidade, que uma tendência global. Mas, a verdade é que essa oportunidade existe, mas muitos deles não encontram empresas com esse perfil.

Foi justamente para criar a aproximação destes dois mundos que foi criada a WiSE24 - Mostra Internacional de Empreendedorismo Feminino, que acontece nesta quinta-feira pela primeira vez no Brasil. A iniciativa é liderada pela Women's Startup Lab (WSLab), aceleradora sediada no Vale do Silício (EUA) e voltada a startups lideradas por mulheres. A cidade de São Paulo foi a escolhida para receber o evento, que acontecerá no espaço Natura NASP.

Durante 24 horas, mulheres empreendedoras em cidades de todo o mundo se reunirão localmente e on-line para se apresentar aos investidores. As participantes do WiSE24 ganharão exposição junto a uma audiência global, além de se conectarem com mulheres empreendedoras com ideias semelhantes para explorar novas oportunidades de mercado. “Existem startups muito qualificadas lideradas por empreendedoras que não chegam aos investidores. Não é uma questão de privilegiar as mulheres, mas de dar visibilidade”, relata a chapter leader da Women's Startup Lab (WSL), Regina Noppe.

As estatísticas mostram que atualmente menos de 3% dos fundos institucionais vão para startups lideradas por empreendedoras, embora as mulheres controlem 80% do poder de compra nos Estados Unidos, por exemplo. “Já existem fundos internacionais que projetam que de 10% a 20% dos investimentos sejam feitos em startups lideradas por mulheres, e a ideia é que isso possa começar a se propagar também no Brasil”, analisa Regina. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.womenstartuplab.com/wise24/saopaulowise.