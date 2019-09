WOW levanta R$ 8 milhões para investimento em startups

A WOW - maior aceleradora independente de startups do Brasil, acaba de concluir a captação de seu quarto e maior grupo de investimento (Investac IV), no valor de R$ 8 milhões. Os recursos devem ser investidos em aproximadamente 36 startups até o fim de 2021, com valores de até R$ 200 mil por empresa.

Cerca de 150 investidores foram selecionados para o novo grupo, que registrou interesse 150% maior do que as cotas disponíveis para o valor previamente estipulado. “Tivemos demanda para captar uma quantia maior, mas preferimos manter o plano original do Investac IV de levantar R$ 8 milhões, e criar uma lista de espera para os investidores excedentes”, explica o CEO da WOW, André Ghignatti.

O gestor credita o grande interesse dos investidores a maior credibilidade que a WOW vem conquistando. “Estamos iniciando o processo de saída total ou parcial de vários investimentos já realizados, todos eles trazendo um retorno muito interessante para os investidores, o que significa que tivemos êxito tanto na escolha das startups investidas quanto no suporte aos empreendedores”, analisa. No Investac IV, vários empreendedores que receberam aportes da WOW nos últimos anos entraram como investidores.

A primeira seleção de startups do Investac IV vai até 30 de setembro. Os empreendedores interessados podem se inscrever no site da aceleradora (www.wow.ac/inscricao-batch15). A seleção final das investidas deverá ser divulgada ainda este ano.

Com sede em Porto Alegre e atuação em todas as regiões do Brasil, a WOW já acelerou mais de 70 startups em 14 rodadas de investimento. Desde a sua criação, em 2013, a aceleradora captou R$ 22 milhões.