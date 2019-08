Estudo mostra players de agronegócios com boa presença digital

Como está a presença digital das empresas de agronegócios, dos grandes players e instituições às startups? O Mercado Digital, em parceria com a Zeeng Big Data Analytics, foi atrás disso e descobriu que entre os players analisados, a Embrapa é a que demonstra o maior destaque em sua estratégia de comunicação digital, obtendo um resultado do Zeeng Score bem à frente dos concorrentes, com 8,1, seguida pela John Deere e Basf.

“A Embrapa não é a que tem maior ativo social, como seguidores, mas tem uma presença geral equilibrada em todos os canais analisados, como websites, noticias e redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter e Youtube”, comenta o CEO da Zeeng, Eduardo Prange. O período analisado foi de 01 de janeiro a 25 de agosto de 2019 e a escolha das marcas teve a curadoria do Mercado Digital.

Ao contrário do que se poderia pensar, o estudo mostra que as marcas de agronegócios têm uma presença digital plena. “Os players do setor estão olhando para o mundo digital e fazendo um trabalho de altíssimo nível”, diz.

Embrapa e Basf se destacam no quesito volume de notícias publicadas em veículos sobre as marcas com desempenho bastante superior ao dos competidores (3.837 e 999 respectivamente). O Facebook é a rede social mais usada pelas marcas, com todos os player presentes. A John Deere se destaca (+ de 4Mi fãs) seguida da Basf (+ de 452k) e Bayer (+ de 357k). O player que detém o maior engajamento nesta rede é a Mahindra (5,53%) seguido pela Eirine Solutions (3,01%) e Fockink (1,69%).

O Youtube é a segunda rede social mais adotada, com média de publicações de 56 vídeos – a Basf foi o grande destaque, com mais de 314 vídeos. “É uma grande descoberta nesta análise, pois apesar de ser uma rede importante, não é usada com frequência pela maior parte do mercado por exigir produção de vídeo”, aponta Prange,

No Instagram, os maiores ativos sociais são da John Deere (+ de 678k seguidores), AGCO (+ de 199k seguidores) e Stara (+ de 32k seguidores). Já no que diz respeito ao engajamento na rede, os destaques ficam para Basf (4,77%) Fockink (3,85%) e AGCO (2,87%). Os players que realizaram o maior volume de publicações na rede no período foram a Embrapa (75 posts), AGCO (52 posts) e Mehindra (50 posts).

O Twitter é a rede social menos usada. Somente 6 dos 10 analisados possuem conta ativa na rede social. Os destaques são a Basf, que tem o maior ativo social (+ de 73k seguidores) e foi a que mais publicou no período (292 tweets). A Mahindra é a que tem maior engajmento (0,83%) seguida da John Deere (0,14%) e da AGCO (0,10%).

“O melhor dos mundos para as empresas é ter um ativo e um nível de interações superior aos competidores”, diz Prange, destacando a importância da qualidade dos conteúdos produzidos para que isso aconteça.