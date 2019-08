Você pagaria R$ 24.999,00 por uma geladeira? E se fosse um refrigerador com display touchscreen de 21.5”, resolução Full HD e um conjunto de aplicações intuitivas que permitem saber o que tem dentro sem precisar abrir a porta ou mesmo estar perto dela, planejar a próxima lista de compras e acompanhar o vencimento dos alimentos?

A Samsung aposta que sim, e traz para o Brasil na segunda quinzena de setembro a geladeira Family Hub. Pela tela, os usuários poderão compartilhar momentos, agenda e notícias com a família e até mesmo assistir a série favorita ou até escutar música enquanto prepara a refeição. A tecnologia de identificação de voz do Bixby diferencia a voz de cada membro da família e possibilita cadastrar até seis pessoas diferentes, de modo que possam obter informações personalizadas para as necessidades individuais. “Na era da Internet das Coisas, o Family Hub é a peça central de qualquer casa conectada. Ele não só transforma a cozinha, ele recria a dinâmica das famílias e proporciona experiências ainda mais enriquecedoras”, afirma o diretor da Divisão de Digital Appliances da Samsung Brasil, Helbert Oliveira.