A Petrobras lança hoje, em parceria com o Sebrae-RS, uma chamada de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) voltada para startups e pequenas empresas inovadoras. O edital prevê o financiamento de até 10 projetos, em seis diferentes áreas, com valores que vão de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, totalizando R$ 10 milhões nessa etapa. As inscrições iniciaram em 1º de agosto e podem ser feitas até o dia 05 de setembro, no site https://www.sebrae.com.br/editalpetrobrassebrae/2019.

“Essa é apenas a primeira iniciativa que visa aproximar a Petrobras das startups. Por meio dela, investiremos até R$ 60 milhões nos próximos cinco anos em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação”, explica o gerente executivo do Cenpes, Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras, Orlando Ribeiro.