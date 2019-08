Braskem inclui robô na rotina de trabalho

Sabe aquela tendência das equipes mistas, com robôs atuando lado a lado com seres humanos? Pois no Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) da Braskem, em Triunfo, isso está acontecendo. Depois de um período de estágio, o robô colaborativo da empresa foi efetivado e já está entrando nas rotinas de operação. Ele começou a operar de segundas a sextas, das 8h até a meia-noite, acompanhando os horários de turno do CTI.

O líder dos Laboratórios Analíticos do CTI, Paulo Cezar dos Santos, explica que o robô realiza movimentos repetitivos de forma mecânica enquanto os profissionais do laboratório passarão a se concentrar na análise dos dados, que chegarão em maior quantidade e velocidade. “A grande vantagem é que as tarefas que ofereciam algum risco à saúde e segurança dos nossos profissionais agora serão feitas pela máquina, sem falar nos ganhos de produtividade”, observa.

O robô tem 17 dispositivos de segurança validados pela norma NR12, o que é fundamental na medida em que atua lado a lado com pessoas. “Se ele encostar em algum obstáculo, como um ser humano, ele para, evitando que alguém se machuque”, conta Santos.

As pessoas passaram por treinamento para atuar lado a lado com o equipamento. Até porque, são elas que fazem os ajustes e efetivar melhorias para obter resultados mais precisos. “O robô precisa do ser humano para programá-lo. Queremos maximizar o melhor da máquina com o melhor do ser humano. É um avanço na direção da Indústria 5.0, que é a total integração humano-robô”, aponta.