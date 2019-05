Um grupo de secretários de Ciência e Tecnologia e Inovação do Brasil esteve em Porto Alegre para a reunião nacional do Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência Tecnologia e Inovação (Consecti), que aconteceu no Centro Cultural da Universidade Federal no Rio Grande do Sul (Ufrgs).

Ciceroneados pelo secretário de Inovação, Ciência Tecnologia do Rio Grande do Sul, Luís Lamb, eles conheceram na sexta-feira (24) os laboratórios de Informática e metalurgia física da Ufrgs e o Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), onde foram recepcionados pelo superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pucrs, Jorge Audy. Na noite de quinta-feira, foram recebidos pelo governador Eduardo Leite para um jantar de boas-vindas no Palácio Piratini.

“Estamos trabalhando em conjunto na busca por soluções de ciência e tecnologia para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil’, comenta Lamb.