O Carrefour avança no uso de tecnologia para rastreamento dos produtos comercializados em suas lojas com o lançamento da primeira linha de produtos com Blockchain. A Suíno Sabor & Qualidade chega a todas as lojas da rede no estado de São Paulo com essa tecnologia.

Os clientes poderão acessar informações detalhadas de todas as etapas de produção e distribuição, desde a fazenda até a chegada em loja. Até 2022, 100% dos produtos desta linha deverão usar essa tecnologia, parceria com a Safe Trace.