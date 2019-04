Inteligência Artificial tem potencial para a melhoria de vidas

"A estratégia da Microsoft é tentar ampliar a disponibilidade da Inteligência Artificial em todos os produtos da marca e também levar ferramentas para os desenvolvedores por meio da Azure, a plataforma de nuvem da Microsoft", diz. Essa disseminação também deve acontecer por meio da iniciativa AI for Good, incluindo AI para Acessibilidade, AI for Earth e AI para Ações Humanitárias.

Os benefícios de produtividade de aplicações de IA dentro desses setores podem gerar um salto na economia global, produzindo um ganho potencial de até US$ 5,2 trilhões. A análise abrange estimativas do PIB, emissões de Gases de Efeito Estufa, bem como o provável impacto sobre o emprego em escala global.

Estudo recente divulgado pela empresa, o Sizing the Price of AI, encomendado pela multinacional à PwC, mostra o peso que essa tecnologia tem cada vez mais nos negócios, na vida das pessoas e no planeta. A expectativa é que IA poderá contribuir com mais de US$ 15,7 trilhões para a economia global até 2030, um crescimento de cerca de 4,4% se comparado ao número atual.

Brasil tem operação estratégica para a multinacional no desenvolvimento de novidades

O Brasil desempenha um papel importante no desenvolvimento de novas capacidades de Inteligência Artificial (IA), aponta o diretor de inovação e transformação digital da Microsoft Brasil, Thiago Rotta.

A equipe de engenharia e inovação local trabalhou em novos desenvolvimentos de inovação no projeto da cadeira de rodas Eye Gaze. Por meio de uma parceria com a Ortobras, foram implementadas mudanças no sistema, como a criação da função movimento macro que grava sequências de comandos para que possam ser reproduzidos posteriormente.

"A ideia é mudar a rotina do usuário de cadeira de rodas e melhorar o movimento nas rotas de rotina", explica o diretor de inovação e transformação da companhia.

Outro investimento em desenvolvimento da Microsoft em Inteligência Artificial no Brasil está no Centro de Tecnologia Avançada (ATL) no Rio de Janeiro - uma célula da Microsoft AI and Research no Brasil. Ali que foi desenvolvido um sistema de IA que agora está sendo usado pelo Hospital 9 de Julho para evitar que os pacientes caiam das camas.

No Grupo Oncoclínicas, a maior instituição especializada no tratamento do câncer na América Latina, os times da Microsoft trabalharam para aumentar a agilidade e a precisão dos diagnósticos.

Na radioterapia, a Inteligência Artificial apoia os médicos no planejamento do tratamento. Um sistema identifica a imagem exata da área do tumor para evitar que órgãos saudáveis sejam indevidamente irradiados. No passado, o médico usava um processo que levava cerca de 40 minutos para definir os limites da radiação, os chamados pontos de corte. "Com o apoio da Inteligência Artificial, agora o médico conclui esta etapa com segurança e precisão em apenas três minutos", conta o gestor.