Jonatas Abbott, diretor executivo da Dinamize, comemora evolução dos negócios no exterior MARCELO G. RIBEIRO/JC

Pouco mais de dois anos depois de fincar bandeira em Lisboa, a Dinamize decidiu adquirir a franquia de Portugal que, com isso, se torna a primeira operação própria da empresa fora do Brasil. "A aquisição tem como objetivo estabelecer uma base europeia própria para expansão da empresa no exterior", conta o diretor executivo da Dinamize, Jonatas Abbott.

Até então, a presença no mercado português era resultado de uma parceria com os sócios portugueses Rui Duarte e Ricardo Flores. Alexandre Nunes Correia, que já fazia parte da franquia, vai integrar a equipe da Dinamize como CEO da operação. A filial permanece localizada no LX Factory, centro de empreendedorismo e inovação localizado em Lisboa.