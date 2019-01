BCS Automação terá nova sede no Feevale Techpark

A BCS Automação, especializada em soluções para operacionalização de eventos e conexão entre expositores, visitantes e compradores, começou a construir um prédio de 330 m² em um terreno de 2,5 mil m² na unidade Campo Bom do Feevale Techpark. Com investimento de R$ 1 milhão, o prazo de término da nova sede da empresa no parque é maio.

O ingresso no Feevale Techpark foi em 2015. “Com a nova sede, temos o objetivo de ampliar a oferta de serviços, principalmente aos clientes dos nossos clientes, no caso os expositores dos eventos. Também queremos expandir nossas soluções para os países do Mercosul”, projeta o diretor da BCS, Edson Lamb.