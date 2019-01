Parceria da Airaz e Delivery Center pode ser ampliada

Responsável pela administração de empreendimentos do Grupo Zaffari, a Airaz deve reforçar em breve a parceria com a Delivery Center, uma espécie de shopping center de entregas. O start foi dado com a criação do Delivery Center Bourbon Wallig, que começou a operar para facilitar a entrega de produtos a partir das lojas do local, como McDonald’s, Prawer e Casa DiPaolo.

De acordo com o gestor da Airaz, Roberto Manuel Zaffari, a expectativa é avançar essa proposta. “Semana que vem teremos uma reunião com eles para começarmos a estudar a evolução para outros empreendimentos. É interessante termos um parceiro com know how que resolve essa questão da logística e que possa ajudar os lojistas a atenderem esse mercado digital, mas mantendo o foco no sua operação”, observa.

À frente do Delivery Center está Andreas Blazoudakis. Cofundador da Movile, ele participou da criação de mais de 10 startups - entre elas, o aplicativo número 1 do mundo para crianças Playkids, avaliado em US$ 250 milhões. Também é acionista de iFood, Apontador, Ingresso Rápido, Superplayer, entre outras.