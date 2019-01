Uma assistente virtual criada com Inteligência Artificial está disponível no site e na intranet da Usiminas para orientar e esclarecer as dúvidas de quem visita as plataformas da empresa, líder brasileira em aços planos.

O projeto foi realizado em parceria com a Stefanini. Batizado de Bob Steel, o robô vai permitir que a equipe da Central de Atendimento se foque nas demandas de maior complexidade, deixando para ele ajudar a direcionar, por exemplo, as ligações com respostas mais simples, como pedidos de ramais ou endereços das unidades.

O nome do robô faz referência às bobinas de aço e foi escolhido pelos colaboradores por meio de uma votação na intranet. Patricia Lima