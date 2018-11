Uhuu fará venda de ingressos 360° em 2019

Plataforma de venda de ingressos on-line, a Uhuu prepara novidades para 2019. Ainda no primeiro trimestre, a empresa criada pela Opus Promoções e pela 4all Tecnologia terá vendas 360°, ou seja, envolvendo a aquisição simultânea de alimentação, bebida e estacionamento para os eventos. Para os consumidores, isso significa mais comodidade, como evitar filas, e um melhor planejamento e controle dos gastos antes de chegar ao show.

"Queremos participar da jornada completa do entretenimento, o que não se resume apenas ao momento do espetáculo, mas no antes e no depois", conta o CEO da Uhuu, Rafael Lemos. Outra possibilidade que já está tecnologicamente pronta é a do usuário solicitar um produto pelo app e receber no seu assento, onde está sentado esperando pelo show.

A adoção deste conceito de integração é algo inédito neste segmento no Brasil. Segundo o gestor, existem diversas soluções internacionais que trabalham os serviços pontualmente, porém somente a Uhuu se propõe a levar uma experiência completa, na qual o consumidor tem acesso a todas soluções na mesma plataforma. Para garantir toda essa inteligência, a empresa lançou mão de sistemas de análise de comportamento do consumidor com Business Intelligence e Machine Learning.

Em uma fase dois deste projeto, a meta é evoluir para interações também fora do aplicativo. Quando uma pessoa comprar um ingresso para um show disputado, por exemplo, pode querer comemorar com os amigos ou família pedindo uma pizza. E, neste caso, terá a oportunidade de fazer tudo pelo app da Uhuu. Desde que foi lançada, em outubro de 2017, a plataforma já vendeu 1,2 milhão de ingressos para cerca de 3 mil espetáculos. "Já arrancamos cantando pneu, com um show do Jorge Drexler, e, desde lá, o crescimento foi muito rápido", comemora Lemos. Agora, é só esperar as novidades que vêm pela frente.