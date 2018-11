Rafael Prikladnicki, diretor do Tecnopuc, foi reconhecido como um dos mais ativos pesquisadores do mundo na área de Engenharia de Software, no período de 2010 a 2017. A classificação faz parte de um estudo realizado por pesquisadores da Grécia e dos Estados Unidos.

Prikladnicki ocupa a 17ª posição na categoria Consolidated Researchers e a 2ª posição como pesquisador mais ativo em Top-quality Journals dentro da mesma categoria. Ele é professor da Escola Politécnica da Pucrs e atua desde 2010 como docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (Ppgcc) e foi egresso da primeira turma de Doutorado do Ppgcc da Pucrs.