Vivo promete manter vanguarda nas próximas tecnologias

Da porta da casa do usuário para fora, investimentos na expansão do 4G+ (o equivalente ao 4.5G) e na experiência com os canais de atendimento, como na loja ou no aplicativo que, por meio da tecnologia de Inteligência Artificial, permite que as pessoas conversem por voz com os atendentes.

Da porta para dentro, o foco está na migração acelerada para a fibra, tecnologia 100% digital e que permite velocidades mais altas de upload e download, e em parcerias estratégicas, como a firmada esse ano com a Netflix.

Essa é a receita da Vivo para manter no Rio Grande do Sul a sua já tradicional liderança – a operadora detém 53% de market share da telefonia móvel no pós-pago e é líder no 4G+. “Essas ações têm balizado o nosso crescimento financeiro e o relacionamento com os clientes”, comenta o diretor regional Sul da Vivo, José Carlos Rocha Júnior. No ano passado, a operadora investiu R$ 388 milhões no Rio Grande do Sul.

Segundo ele, a meta é fechar esse ano com 157 cidades gaúchas já com 4G+ - faltam apenas 19. Outra novidade da empresa é a transformação do antigo conceito das lojas como sendo ponto de venda, o PDV, para o ponto de experiência (PDX), e da humanização das relações. “Hoje em dia não basta mais oferecer apenas produtos. Temos que promover experiências diferenciadas para as pessoas”, relata Rocha Júnior, comentando que nas lojas os usuários podem degustar os produtos e também participar de atividades como workshops para aprenderem a usar a tecnologia.

E sobre os planos para o 5G? “O que eu posso dizer é que vamos continuar na vanguarda das próximas tecnologias”, diz.

Confidência do prefeito

A Aliança pela Inovação e o seu principal projeto até agora, o Pacto Alegre, que busca criar uma sinergia de projetos de alto impacto para Porto Alegre, surgiu de um “não”, como confidenciou ontem o prefeito Nelson Marchezan Jr durante a solenidade de lançamento oficial do projeto. “Eu queria que o Jorge Audy (superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pucrs) fosse o meu secretário Municipal de Inovação. Eu ia até criar uma secretaria para ele. Mas ele não aceitou. Até que um dia, em um evento, fiz um convite publicamente para o Audy me ajudar, então, a formar um Conselho Superior de Inovação. Ele aceitou, reuniu as pessoas e hoje estamos aqui”, contou a todos.

Inteligência Artificial para impulsionar IoT

Em 2019, 14,2 bilhões de equipamentos conectados estarão em uso no mundo; em 2021, serão 25 bilhões. Isso vai gerar, claro, um imenso volume de informações – e os dados são o combustível que fortalece a Internet das Coisas (IoT). Por isso o Gartner acaba de apontar a Inteligência Artificial uma das dez tecnologias e tendências mais estratégicas para esse mercado. A IA será aplicada a uma ampla gama de informações de IoT, incluindo vídeo, imagens estáticas, fala, atividade de tráfego de rede e dados de sensores.

Pesquisador mais ativo