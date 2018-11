As tendências tecnológicas apresentadas durante o Web Summit 2018, que aconteceu na semana passada em Lisboa, e as oportunidades para os empreendedores brasileiros em Portugal foram tema de um painel realizado ontem no Insight 2018, evento âncora da Semana Global do Empreendedorismo idealizado pelo Sebrae RS.

Como debatedores, estiveram ao meu lado a coordenadora de economia digital do Sebrae-RS, Débora Chagas, e os empresários John Schmidt e Ramiro Martini, todos recém chegados de Portugal. O Insight está sendo realizado até o final do dia desta terça-feira no Centro de Eventos do ParkShopping Canoas.

Mais de 30 palestras e painéis estão acontecendo simultaneamente em dois palcos, debatendo temas como Big Data, cidades inteligentes e marketing digital.