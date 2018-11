Empresas gaúchas mostram força no Web Summit em Lisboa

Empresas gaúchas mostram força no Web Summit em Lisboa. Uma delas é a MeuResíduo, de Santa Cruz do Sul, que expõe ela primeira vez na área de startups. A presença é importante para gerar mais possibilidades de parcerias.

A coordenadora de economia digital do Sebrae-RS, Débora Chagas, destaca que um grupo de empreendedores do Rio Grande do Sul foi ao Web Summit, que é um dos principais eventos de tecnologia e empreendedorismo da Europa.