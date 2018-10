SAP Labs é eleita melhor empresa de TI para trabalhar

A SAP Labs Latin America, instalada no Tecnosinos, em São Leopoldo, foi eleita “A Melhor Empresa de Tecnologia de Informação para Trabalhar no Brasil”, segundo pesquisa realizada pelo IT Mídia em parceria com o Great Place to Work. A SAP Labs possui diversas práticas e iniciativas que buscam transparência, soluções coletivas, relações horizontais e valorização das aspirações de cada profissional.

A SAP Labs ocupa um prédio com 17 mil m², referência em sustentabilidade, sendo 100% de fonte renovável, com mecanismos para reutilização de água, consumo inteligente de energia e destinação correta de resíduos. Atualmente, pouco mais de 1 mil profissionais, de 15 nacionalidades.

Mas, a operação está em expansão. Em agosto deste ano, a empresa anunciou investimentos de R$ 120 milhões (€ 30 milhões) e capacidade para reunir mais 700 pessoas no novo prédio que será inaugurado em 2020, próximo à estrutura atual. Isso representa mais 7,5 mil m² de área útil, que representará um crescimento de 45% em espaço físico da empresa.