São Francisco

Todo ano é assim. A cidade de São Francisco fica vermelha durante o Oracle OpenWorld. Para onde você olha, há sinalizações alusivas ao evento da marca. As principais conferências acontecem no Moscone Center, que é gigante, mas não o suficiente para abrigar os 60 mil clientes e parceiros da multinacional que se reúnem por aqui. Por isso, muitas sessões acontecem em hotéis e cafés da região próxima à Union Square, o que torna tudo ainda mais descontraído. “O evento deste ano mantem o nosso legado de mais de 20 anos em São Francisco, contribuindo com US$ 195 milhões em impacto econômico positivo para a cidade”, comenta a vice-presidente de marketing de eventos da Oracle, Tania Weidick.