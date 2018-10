Oracle OpenWorld 2018 começa hoje com 60 mil participantes

São Francisco

Foi dada a largada para o Oracle OpenWorld 2018, que acontece a partir desta segunda-feira (22) em São Francisco, nos Estados Unidos. Serão nada menos que 60 mil pessoas de 175 países, entre executivos da empresa, 430 mil clientes, parceiros e imprensa mundial. O Jornal do Comércio está por aqui acompanhando de perto tudo e publicando as novidades nas suas plataformas impressas, no blog Mercado Digital e nas rede sociais.

O evento acontece até o dia 25 de outubro no Moscone Center e em outros locais do centro e reunirá centenas desessões e palestrantes. Também estão previstas demonstrações e estudos de caso para mostrar a aplicação do Oracle Cloud e tecnologias emergentes como Inteligência Artificial (IA), Machine Learning, Blockchain, Internet das Coisas (IoT)e o Oracle Autonomous Database para impulsionar novos modelos de negócios.