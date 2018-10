Lamb recebe o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2018

O professor do Instituto de Informática da Ufrgs, Luís da Cunha Lamb, é um dos homenageados na noite desta quinta-feira (18) com o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2018 na área de Computação, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs). “É uma honra receber esta homenagem, pois o Rio Grande do Sul conta com grandes pesquisadores na área de Computação”, destacou.

Lamb, que é Pró-Reitor de Pesquisa da Ufrgs, tem atuado fortemente na área de pesquisa voltada à Inteligência Artificial. Ele também colabora há mais de dez anos em entidades de TI do Estado, como a Sucesu-RS.

A premiação tem como objetivo reconhecer o trabalho dos pesquisadores nas mais diversas áreas do conhecimento, destacando a importância do investimento científico, tecnológico e de inovação para alavancar o desenvolvimento do estado. A solenidade de premiação será realizada às 20h30, no salão de convenções da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Confira aqui todos os vencedores

Pesquisador Destaque

Ciências Biológicas – Angela Terezinha de Souza Wyse (Ufrgs)

Engenharia - Helio Leães Hey- (UFSM)

Ciências Exatas e da Terra – Pedro Luís Grande (Ufrgs)

Ciências Sociais Aplicadas – Maria Amélia Bulhões (Ufrgs)

Computação - Luís da Cunha Lamb (Ufrgs)

Química - Érico Marlon de Moraes Flores (UFSM)

Prêmio Destaque Especial Ciência para a Redução das Desigualdades

Aluísio Jardim Dornellas de Barros (UFPel)

Jovem Pesquisador

Angenor Geovani Auler (Uergs)

Pesquisador Empreendedor

Rodrigo Coelho Barros (Pucrs)

Pesquisador na Indústria

Daniel Teixeira (Indústria Mecânica NTC)