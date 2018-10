As músicas românticas são as mais ouvidas pelos usuários do Happn, aplicativo de relacionamento para smartphones que usa geolocalização em tempo real para ajudar a descobrir pessoas com quem você cruzou na vida real. O primeiro lugar em agosto ficou com a música In My Feelings, do rapper Drake, seguido por Love Never Felt So Good (Justin Timberlake) e Call Me Baby (Carly Rae Jepsen).

Essa seleção foi feita graças a uma integração com o Spotify, serviço de streaming de música, que permite que os usuários do happn consigam compartilhar com suas paqueras as músicas que mais gostam de ouvir. A dupla sertaneja Jorge & Mateus entrou na lista com seu último single Propaganda no 14º lugar do ranking – as únicas vozes que representam o Brasil na parada.