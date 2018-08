Incluir mais mulheres na computação é desafio do Brasil

Três mil pessoas, 70% representantes do sexo feminino, estiveram envolvidas no ano passado em ações de empoderamento de meninas e mulheres na área de TI realizadas pelo programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

As áreas de tecnologia de diversas entidades estão afinadas para promover a incursão de mais mulheres nessa área. Até porque, os empregos na área de computação irão mais do que dobrar até 2020, chegando a 1,4 milhão de vagas, mas a estimativa é que apenas 400 mil sejam preenchidas. Falta mão de obra qualificada suficiente e, especialmente, faltam mulheres atuando neste setor.

Programa Meninas Digitais

A ideia é despertar o interesse de meninas estudantes do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental para que conhecem melhor a área da computação, e desta forma, motivá-las a seguir cursos e carreiras na área. As ações do Programa são diversificadas e incluem minicursos e oficinas; realização de dinâmicas; palestras com estudantes e profissionais que já atuam na área compartilhando suas experiências etc. O programa está presente em cinco regiões do país e suas ações acontecem em 21 estados brasileiros, além do Distrito Federal. A equipe conta com 150 pessoas que atuam voluntariamente e estão engajadas no projeto, entre professores, mentores e monitores.