Cabify inicia atuação em Canoas

A Cabify anunciou o início da operação do aplicativo em Canoas (RS). A empresa já abriu cadastramento para os habitantes da cidade se tornarem motoristas e ter uma nova possibilidade de obter renda. Os interessados podem preencher o formulário disponível em https://cabify.com/pt-BR/drivers.

Com isso, a empresa passa a estar presente em nove cidades: São Paulo, Campinas, Santos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Curitiba. “Ao expandir para Canoas, estamos otimizando fluxos locais e até mesmo com Porto Alegre”, explica o Head de Operações da Cabify no Brasil, Luis Saicali. Segundo ele, a expectativa é oferecer uma nova forma de transporte nas cidades, descongestionando as ruas ao desincentivar o uso do carro particular.

A Cabify é a empresa é a que possui o mais rigoroso processo de cadastramento de motoristas parceiros, que ocorre presencialmente. Os veículos devem ter no mínimo cinco anos, são vistoriados e há exigência de uma série de documentos para o cadastramento na plataforma, além de necessidade de exames toxicológicos e atestados de antecedentes criminais.