A maioria absoluta dos aplicativos disponíveis no mercado tem como base softwares privativos - mesmo que em boa parte esteja sendo desenvolvido para o sistema operacional Android, de padrão aberto. Ou seja, a infraestrutura é quase toda de software livre, mas os apps que rodam nela não. "Isso é muito preocupante do ponto de vista da segurança, especialmente agora que vemos essa explosão de aplicativos", alerta Alexandre Oliva, ativista do Movimento Software Livre e conselheiro da Free Software Foundation (FSF) América Latina. Ele revela que todos os apps - exceto os com base no Replicant, projeto de software livre que busca substituir os softwares proprietários presentes nos dispositivos móveis - estão conectados a uma estação base, da onde recebem ordens para executar e transferir arquivos. "Se alguém conseguir se passar pela sua operadora, vai ter acesso a absolutamente tudo que está no seu aparelho. Só se o usuário usar software livre não está vulnerável a problemas de arquitetura que exponham seus dados", afirma.