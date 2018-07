Startup Garagem está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a edição 2018 do Startup Garagem (SG) - Programa de Modelagem de Negócios promovido pela área de desenvolvimento de startups do Tecnopuc. Com duração de três meses, o SG é um espaço de acolhimento de projetos inovadores e de base tecnológica. Durante o período, são oferecidas gratuitamente orientações com mentores especializados. As inscrições podem ser realizadas por meio do site bit.ly/tssg-2018 até o dia 13 de agosto.

No programa, são acolhidos grupos de no mínimo dois e no máximo quatro empreendedores, com ao menos um integrante oriundo das unidades acadêmicas da Pucrs (alunos de graduação e pós-graduação, professores, técnicos administrativos e diplomados), que buscam apoio para desenvolver um modelo de negócio.

Os encontros ocorrem duas vezes por semana pela manhã, no Tecnopuc, e começam no dia 21 de agosto. Durante o processo, os projetos serão avaliados por aspectos como potencial de mercado, clareza do modelo de negócios e assiduidade da equipe nos encontros semanais. Mentores como Flavio Steffens (Vakinha.com.br), Mário Bastos (DBServer), Eduardo Tremarin (Trema Consultoria) e Roberto Lopes (Cabanellos Advocacia), estão confirmados.

Os finalistas do Startup Garagem terão a oportunidade de expor suas ideias para as aceleradoras parceiras Wow e Ventiur e participarão do Pitch Day, evento em que todos apresentam seus projetos para investidores. Além disso, os vencedores serão premiados com três meses gratuitos do processo de desenvolvimento de startups do Tecnopuc.